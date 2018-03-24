"Milli Takım'ı bırakmayı düşündüm"
İrlanda karşısında A Milli Takım'ın golünü atarak galibiyeti getiren isim olan Mehmet Topal karşılaşma sonrası önemli açıklamalar yaptı.
Fizik gücü üst düzey bir takıma karşı önemli bie galibiyet aldıklarını söyleyen Mehmet Topal, "3-4 gündür çok iyi hazırlanıyoruz. Bugün takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.
"MİLLİ TAKIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"
Milli takımı bırakma düşüncesinden vazgeçtiğini söyleyen Topal, "Euro 2016'dan sonra gençlerin önünü açmak için milli takımı bırakmayı düşündüm ama iş milli takım olunca duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bazı büyüklerimizin, abi dediklerimizin söyledikleri bizi üzüyor. Oynayıp oynamamak önemli değil, önemli olan milli görev." dedi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:09
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
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