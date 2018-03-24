"Milli Takım'ı bırakmayı düşündüm" – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "'ı bırakmayı düşündüm"

    "Milli Takım'ı bırakmayı düşündüm"

    İrlanda karşısında A 'ın golünü atarak galibiyeti getiren isim olan karşılaşma sonrası önemli açıklamalar yaptı.

    Fizik gücü üst düzey bir takıma karşı önemli bie galibiyet aldıklarını söyleyen , "3-4 gündür çok iyi hazırlanıyoruz. Bugün takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.

    "MİLLİ TAKIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"
    Milli takımı bırakma düşüncesinden vazgeçtiğini söyleyen Topal, "Euro 2016'dan sonra gençlerin önünü açmak için milli takımı bırakmayı düşündüm ama iş olunca duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bazı büyüklerimizin, abi dediklerimizin söyledikleri bizi üzüyor. Oynayıp oynamamak önemli değil, önemli olan milli görev." dedi.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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