Lucescu ile 2. galibiyet
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 7'nci maçında 2'nci galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam yönetiminde daha önce oynadığı 6 maçta sadece Hırvatistan'ı (1-0) yenerken, 4 kez mağlup olmuş, bir kez ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Lucescu ile 2. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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