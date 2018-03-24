Lucescu ile 2. galibiyet – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Lucescu ile 2. galibiyet

    Lucescu ile 2. galibiyet
    A Milli Takımı, teknik direktör dönemindeki 7'nci maçında 2'nci galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam yönetiminde daha önce oynadığı 6 maçta sadece Hırvatistan'ı (1-0) yenerken, 4 kez mağlup olmuş, bir kez ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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