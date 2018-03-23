Yeni yılda yeni sayfa – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Yeni yılda yeni sayfa

    Yeni yılda yeni sayfa

    , 2018’in ilk sınavında İrlanda’yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, genç ve yeni kadrosuyla önemli bir prova verecek

    A , bugün İrlanda Cumhuriyeti ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları öncesi yeni kadrosuyla sahne alacak. Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Spor'dan yayınlanacak.



    EURO 2020'yi hedefleyen teknik direktör , İrlanda ve salı günü oynanacak Karadağ karşılaşmasında genç isimlere şans verecek. Rumen hoca, gençlerin yanı sıra , , Gökhan Gönül ve Selçuk İnan gibi tecrübeli isimleri de bu özel maçlarda sahneye sürecek.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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