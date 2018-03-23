Yeni yılda yeni sayfa
Türkiye, 2018’in ilk sınavında İrlanda’yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, genç ve yeni kadrosuyla önemli bir prova verecek
EURO 2020'yi hedefleyen teknik direktör Mircea Lucescu, İrlanda ve salı günü oynanacak Karadağ karşılaşmasında genç isimlere şans verecek. Rumen hoca, gençlerin yanı sıra Volkan Babacan, Mehmet Topal, Gökhan Gönül ve Selçuk İnan gibi tecrübeli isimleri de bu özel maçlarda sahneye sürecek.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
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