Milliler hız kesmiyor – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Milliler hız kesmiyor

    Milliler hız kesmiyor
    Riva'da çalışmalarını sürdüren , dün basına kapalı bir antrenman yaptı. Teknik direktör yönetiminde çalışan ayyıldızlıların, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı belirtildi. Önceki gün takımdan ayrı çalışan Selçuk, Cenk, ve Hakan da çalışmalara katıldı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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