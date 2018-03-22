Milli ruh yeniden yükselecek – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Milli ruh yeniden yükselecek

    Milli ruh yeniden yükselecek

    “Yeni bir başlangıç için 2018’in ilk milli maçına çıkacağız. takımımızda da milli ruh, ’da yeniden yükselecektir. Halkımızdan gerekli desteği vermesini diliyorum”

    Futbol Federasyonu Başkanı () , yarın İrlanda Cumhuriyeti ile oynanacak özel maç öncesi karşılaşma kitapçığına açıklamalar yaptı. Bu müsabakanın yeni bir başlangıç olduğunu dile getiren Demirören, şu sözleri sarfetti: "2018'in ilk milli maçında bir kez daha güzide kentimiz 'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti paylaşmak istiyorum. Merhum , 'Dostluk okulda öğrenilen bir şey değildir. Ama eğer dostluğun anlamını bilmiyorsanız hiçbir şey öğrenmemişsiniz demektir' der. Antalyalı futbolseverler, bugüne kadar skor ne olursa olsun destekleriyle milli futbolcularımızın gerçek dostu olduklarını ispat ettiler." "MİLLİ futbolcularımızın da Antalyalı futbolseverlerin samimi desteğine aynı ruhla cevap vereceğinden eminim. takımımızda da milli ruh, 'da yeniden yükselecektir. önce Uluslar Ligi'nde ardından EURO 2020'de özlenen sonuçları almasını temenni ediyorum. Tüm halkımızdan da gerekli desteği vermesini diliyorum."

    Dostluk mesajı
    Demirören, rakip İrlanda ile ilgili de şunları söyledi: "Umarım futbolun güzelliklerinin yaşandığı bir maç olur. İki ülke federasyonları arasındaki örnek dostluğun bu maç ile daha pekişeceğine inanıyorum."

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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