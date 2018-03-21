A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart Cuma günü Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 18.30'da yapılan antrenman ısınma hareketeriyle başladı, dar alan oyunları ve tam sahada taktik çalışma ile devam etti. İdman, açma germe egzersizleriyle son buldu.
Dün yapılan antrenmanda düz koşu yapan oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Selçuk İnan da bu akşam takımla birlikte çalıştı. Sol dizinde zorlanma olan Mahmut Tekdemir ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket edecek. A Milliler maçın oynanacağı Antalya Stadyumu'nda saat 19.30'da basına açık olarak yapacağı antrenmanla İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. A Milli Takım
Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu da, aynı gün Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:34
-
F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
-
Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
-
"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.