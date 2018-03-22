Bu statlar Avrupa’da yok – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Bu statlar Avrupa’da yok

    Bu statlar Avrupa’da yok
    Karşılaşma kitapçığında 'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına değinen teknik direktör , "Bu organizasyona evsahipliği için çok yoğun bir mesai harcanıyor. Elimizdeki stadyumlar Avrupa'da yok. tüm paydaşları, akademilere, altyapıya ve gençlere daha fazla önem vermeli. 'ın gelecekteki mutluluğu, tamamen yeni nesiller için ne yaptığımıza bağlı" açıklamasında bulundu.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:21
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