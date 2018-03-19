İki yıldız kadrodan çıkartıldı!
Oynadıkları son maçlarda sakatlanan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Medipol Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.
Bu iki futbolcunun yerlerine Medipol Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:46
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Van Persie attıkça atıyor!
Toplam 8
Yorum
REEL HOLANDA LİĞİĞNDE ONUNE GELEN GOL ATIYOR ZATEN BUYUTECEK BIR SEY YO 45 YASINDAYIM 1 AY IDMAN YAPAYIM HOLLANDA LIGINDE 15 -20GOL ATARIM
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
Mini Yorum Hoca 3 yıldır yanlış yapıyorsun. İlk 2 yıl rakip yoktu, yanlışların görünmedi. Şimdi rakip çok, yaptığın yanlışları affetmiyorlar. anlafınmı
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
SENOL'UN EGOSU! Basaksehir'i ciddiye almayıp hiçbir analiz yapmadan sahaya çıkarsan olacağı budur. 2 metrelik Adebayor'u savunmaya Medel!!! Yaz yaz bitmez.
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