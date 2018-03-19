İki yıldız kadrodan çıkartıldı! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    İki yıldız kadrodan çıkartıldı!

    İki yıldız kadrodan çıkartıldı!

    Oynadıkları son maçlarda sakatlanan ile , A aday kadrosundan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine 'den ile kampa davet edildi.

    İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A 'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün kulüp takımlarıyla oynadıkları karşılaşmaların ardından yapılan MRI tetkikleri sonrası sağ adduktor adalelerinden sakatlandıkları tespit edilen ve , aday kadrodan çıkarıldı.

    Bu iki futbolcunun yerlerine 'den ve kampa davet edildi.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:46
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