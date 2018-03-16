Karadağ-Türkiye maçını Mazic yönetecek – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Karadağ-Türkiye maçını Mazic yönetecek

    Karadağ-Türkiye maçını Mazic yönetecek

    A Milli Takımı'nın 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçta Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çalacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podgorica'daki Şehir Stadı'nda TSİ 20.10'da başlayacak karşılaşmada, Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

    Maçın dördüncü hakemi ise Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic olacak.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:57
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