Karadağ-Türkiye maçını Mazic yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçta Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podgorica'daki Şehir Stadı'nda TSİ 20.10'da başlayacak karşılaşmada, Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic olacak.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:57
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK ALEXİN O ŞEKİLDE YOLLANMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM.
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Kalmak isterim
Toplam 1
Yorum
Sinan61 Dame N'Doye, Trabzonspor'a istenilen düzeyde yardımcı olamadı. Golcü olarak alındı ama katkı yüzdesi düşük. Yol verin gitsin...
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Fernando ilk 11’e
Toplam 2
Yorum
06ankara tolga ciğercininde kadıköyde galibiyeti var.borisia mönchangladback kadıköyde fenere 3 tane atmıştı.tolganın o maçta golü var
Karadağ-Türkiye maçını Mazic yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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