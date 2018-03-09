Ümit Milli Takım, Alanya'da 2 maç yapacak – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    , Alanya'da 2 maç yapacak

    Ümit Milli Takım, Alanya'da 2 maç yapacak

    , 23 Mart'ta İsveç ve 27 Mart'ta Malta ile oynayacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacak.

    Teknik Direktör Alpay Özalan ile ilk maçına çıkacak ay-yıldızlılar, 23 Mart Cuma günü İsveç ile oynayacağı maç saat 17.00'de başlayacak. , gruptaki yedinci maçı olan Malta karşılaşmasını da 27 Mart Salı günü saat 18.00'de yine Alanya'da yapacak.

    Grupta oynadığı 5 maçta 5 puan toplayan Türkiye beşinci sırada yer alıyor. 54 takımın 9 grupta 6'şarlı mücadele ettiği 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonunda grup liderleri, finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşerek 12-20 Kasım 2018'de Play-Off oynayacak. Çift maç eliminasyon sistemiyle oynanacak Play-Off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere direkt olarak katılacak.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:24
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