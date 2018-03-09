Ümit Milli Takım, Alanya'da 2 maç yapacak
Ümit Milli Takım, 23 Mart'ta İsveç ve 27 Mart'ta Malta ile oynayacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacak.
Grupta oynadığı 5 maçta 5 puan toplayan Türkiye beşinci sırada yer alıyor. 54 takımın 9 grupta 6'şarlı mücadele ettiği 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonunda grup liderleri, finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşerek 12-20 Kasım 2018'de Play-Off oynayacak. Çift maç eliminasyon sistemiyle oynanacak Play-Off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere direkt olarak katılacak.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:24
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Buffon örneği
Toplam 26
Yorum
Türk fotbolu Volkan, Emre,Caner ve Arda'dan temizlenirse düzlüğe çıkar.
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Başkan Gevrek'ten bilet fiyatı açıklaması
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun. Eğer düzgün bir yönetim olsa bu kararı sezon başında alır ve tüm 4 büyüklere uygular. Bu tamamen yönetim acizliği ve fırsatçılık.
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4 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Toplam 5
Yorum
fanatik gene hakem oyunları olacak
Ümit Milli Takım, Alanya'da 2 maç yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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