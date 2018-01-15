Lucescu genç yetenek için Almanya'ya gitti
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:38
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Ya Slimani ya Sakho
Toplam 1
Yorum
kara murat Bjk'nin parası yok! bedava olmadığı sürece alamayacaklar. (ziraat bank kredi çekilmesi ve cenk'in satılması)
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Sosyal medya karıştı
Toplam 1
Yorum
adamın adamısın bozbaykuş adam dibisin bozbaykuş . adam gibi dibi adam. :))))
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Işıl'dan gönderme
Toplam 1
Yorum
sami Mekani cennet olsun buyuk bir insandi ,sadece futbolcu degil
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