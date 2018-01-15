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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Lucescu genç yetenek için 'ya gitti

    Lucescu genç yetenek için <a href="/index/almanya?id=c6a4b04f-8057-4b06-83f9-8d6f66de1443" class="" rel="tag">Almanya</a>'ya gitti
    A , Bundesliga'da forma giyen Türk oyuncuları izlemek için 'ya gitti. Stuttgart forması giyen ve Ümit kadrosuna alınmasına rağmen daveti kabul etmeyen ile bir araya gelen Rumen çalıştırıcı, oyuncunun sorunlarını dinledi. Berkay'dan A Milli Takım'da oynama sözünü aldı.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:38
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