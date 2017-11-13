Ruh geri gelecek
“Hepimizin bu ekip ruhunun tekrar ortaya çıkarılması için gayret etmesi gerekiyor. Bu konuda G.Saray ve Beşiktaş’ta bayağı başarılı oldum. G.Saray’da 8 oyuncu milli takımda oynuyordu. Bu tip ruh istiyorum”
YOK ETMEK KOLAY İNŞA ZOR
TECRÜBELİ teknik adam, gençlerle yeniden yapılanma konusunda ise şunları söyledi: "Yok etmek çok basit inşa etmek çok zor. 4 tane 20 yaş altı oyuncularımız var. Bunlarla çalışırken kendi inançlarını sahaya yöneltebilecek iyi bir grup yarattık. Milli takımın formasını taşıma imkanı verdik. Bundan sonrası onlara bağlı. Bundan sonraki maç martta, her şeyi zaman gösterecek. Bu yüzden antrenörlerinden rica ediyorum; bu gençlere yönelmeleri iyi olacak. Bu gençler Milli takımın geleceği. Türk futbolunda yeni bir nesil yaratmak üzereyiz ya da başlangıcı diyebiliriz."
"Bunu tekrardan inşa etmek lazım. Uymayan olursa yeni oyuncular gelecektir. Onların hem bilgi hem de becerilerini uluslararası alana çekeceğiz. Sonra da güven aşılayarak, iyi bir yere getireceğiz"
TECRÜBELİ oyunculardan vazgeçmediğini belirten Mircea Lucescu, sakatlıklarından dolayı gelmediklerinin altını çizdi. Rumen çalıştırıcı, "Yani öyle şey bekliyoruz ki, 20 yaşındaki oyuncudan 30 yaşındaki oyuncu tecrübesi bekliyoruz. Oyunu bilen ve kontrol eden bir ekip yaratıyoruz. İkinci yarıda yaptık bunu, son 2 maçta fizik olarak yetersiz olmadığımızı gösterdik. Herkes bu takımın parçası olmak istiyor. Tecrübeliler olduğu zaman gençler saygı duyuyordu. Şu anda hemen hemen hepsi aynı yaştalar" dedi.
SAĞDA SABRİ OLMADI
LUCESCU, Romanya önünde Ozan Tufan'ı sağ bek oynattığı için yapılan eleştiriler için, "Kaan sakattı, gitti. Ozan'la konuştum ihtiyaç vardı, daha önce oynadığı için oynattım. Siz bana söyleyin, kimi oynatayım? Büyük takımlardakiler sakattı. Sabri'yi denedim acaba olur mu? O da olmadı. İdmanda gördüğüm için söylüyorum" yanıtını verdi. Büyük umut vadeden genç bir ekibi olduğuna dikkat çeken Rumen Hoca, teknik direktörlere de seslendi: "Şenol Güneş, Tudor, Okan Buruk'la konuştum. U21'de çok iyi oyuncular var. Türk futbolunun geleceğiyle ilgili çalışıyorum. Yani ben öyle maçtan maça gelen bir tip değilim."
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı sınırı' yanıtı
Toplam 3
Yorum
rohagi Halk ben "CUMHURBASKANI OLSAM" demeyi birakip, Cumhurbaskani da ben FEDERASYON, KLUP, BELEDIYE BASKANI vs. olsam demeyi birakirsa UCARIZ..!!
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! ayrıca belhanda latolevici denayer ne oynuyolar bu takımda anlayan var mı
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! yabancı hayranlığından şans bulamıylar ki bide tudorun garipliği tabi sinan ve yasin kantta tolgadan çok daha faydalı olurlar
Ruh geri gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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