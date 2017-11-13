Ruh geri gelecek

“Hepimizin bu ekip ruhunun tekrar ortaya çıkarılması için gayret etmesi gerekiyor. Bu konuda G.Saray ve Beşiktaş’ta bayağı başarılı oldum. G.Saray’da 8 oyuncu milli takımda oynuyordu. Bu tip ruh istiyorum”

A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile futbolculardan Okay Yokuşlu, Arnavutluk maçı öncesi basının karşısına çıktı. Romanya maçındaki kötü ve takım duygusundan yoksun futbol için Rumen çalıştırıcı, ekip ruhuna vurgu yaptı. Lucescu, "Bu konuda ruhsuz bir görüntü çizdik ama onlara verdiğimiz güveni onlar da yerine getirecekler. Hepimizin bu ekip ruhunun tekrar ortaya çıkarılması için gayret etmesi gerekiyor. Bu konuda G.Saray ve Beşiktaş'ta bayağı başarılı oldum. G.Saray'da 8 oyuncum milli takımda oynuyordu. Bu tip bir ruh istiyorum. Bunu tekrardan inşa etmek lazım" dedi.



YOK ETMEK KOLAY İNŞA ZOR

TECRÜBELİ teknik adam, gençlerle yeniden yapılanma konusunda ise şunları söyledi: "Yok etmek çok basit inşa etmek çok zor. 4 tane 20 yaş altı oyuncularımız var. Bunlarla çalışırken kendi inançlarını sahaya yöneltebilecek iyi bir grup yarattık. Milli takımın formasını taşıma imkanı verdik. Bundan sonrası onlara bağlı. Bundan sonraki maç martta, her şeyi zaman gösterecek. Bu yüzden antrenörlerinden rica ediyorum; bu gençlere yönelmeleri iyi olacak. Bu gençler Milli takımın geleceği. Türk futbolunda yeni bir nesil yaratmak üzereyiz ya da başlangıcı diyebiliriz."



"Bunu tekrardan inşa etmek lazım. Uymayan olursa yeni oyuncular gelecektir. Onların hem bilgi hem de becerilerini uluslararası alana çekeceğiz. Sonra da güven aşılayarak, iyi bir yere getireceğiz"



TECRÜBELİ oyunculardan vazgeçmediğini belirten Mircea Lucescu, sakatlıklarından dolayı gelmediklerinin altını çizdi. Rumen çalıştırıcı, "Yani öyle şey bekliyoruz ki, 20 yaşındaki oyuncudan 30 yaşındaki oyuncu tecrübesi bekliyoruz. Oyunu bilen ve kontrol eden bir ekip yaratıyoruz. İkinci yarıda yaptık bunu, son 2 maçta fizik olarak yetersiz olmadığımızı gösterdik. Herkes bu takımın parçası olmak istiyor. Tecrübeliler olduğu zaman gençler saygı duyuyordu. Şu anda hemen hemen hepsi aynı yaştalar" dedi.



SAĞDA SABRİ OLMADI

LUCESCU, Romanya önünde Ozan Tufan'ı sağ bek oynattığı için yapılan eleştiriler için, "Kaan sakattı, gitti. Ozan'la konuştum ihtiyaç vardı, daha önce oynadığı için oynattım. Siz bana söyleyin, kimi oynatayım? Büyük takımlardakiler sakattı. Sabri'yi denedim acaba olur mu? O da olmadı. İdmanda gördüğüm için söylüyorum" yanıtını verdi. Büyük umut vadeden genç bir ekibi olduğuna dikkat çeken Rumen Hoca, teknik direktörlere de seslendi: "Şenol Güneş, Tudor, Okan Buruk'la konuştum. U21'de çok iyi oyuncular var. Türk futbolunun geleceğiyle ilgili çalışıyorum. Yani ben öyle maçtan maça gelen bir tip değilim."