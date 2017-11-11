 Grazov’dan mutlusu yok: Kariyer gecem – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Grazov’dan mutlusu yok: Kariyer gecem

    Grazov’dan mutlusu yok: Kariyer gecem
    Romanya'ya 2-0 yenildiği maçta golleri Karabüklü Gheorghe Grazov'dan yemiştik. Başarılı futbolcu "Hak ettiğimiz bir sonuçtu. Belki de kariyerimin en güzel gecelerinden biri oldu. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Grazov, Türk Milli Takımı'nın Mircea Lucescu'ya güvenmesi gerektiğini söyleyerek "O tecrübesiyle işleri toparlayacaktır" dedi.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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