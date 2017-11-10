 Lucescu'dan korkunç istatistik! 5 maçta sadece... – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Lucescu'dan korkunç istatistik! 5 maçta sadece...

    Lucescu'dan korkunç istatistik! 5 maçta sadece...

    A Milli Takım, döneminde istediği sonuçları alamadı.

    Lucescu ile bir tanesi özel dört tanesi resmi toplam beş maça çıkan A Milli Takım, sadece bir kez kazanabildi. Evinde Hırvatistan'ı 1-0 yenen Türkiye yine evinde İzlanda karşısında 3-0 kaybetti. Deplasmanda Ukrayna ve Romanya karşısında 2-0 yenilen Milliler, Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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