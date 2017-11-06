Açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki file bekçisi, milli takıma seçildiği için artık daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Gelişim içindeyim, genç bir oyuncuyum ve daha çok çalışmam gerekiyor. Şimdi işim daha da zor. Daha çok çalışarak kimseyi mahcup etmeyeceğim." dedi. Ay-yıldızlı ekibe davet edileceği haberini aldığında çok mutlu olduğunu anlatan Okan, "Ben de milli takım açıklanmadan 3 gün önce öğrendim. Haberi ilk aldığımda havalara uçtum. Çok gururlandım ve mutlu oldum. Genç bir oyuncu olarak A Milli Takım'a seçilmem gurur verici bir durum." diye konuştu.

Bonservisinin altyapısından yetiştiği Bursaspor'da olduğunu hatırlatan Okan, "İki yıl önce Bandırmaspor'a kiralanmıştım. Bu sezon da İstanbulspor'a kiralandım. Oynayarak kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. İstanbulspor'da da kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bunun sonucunda da milli takıma seçildim. Şükürler olsun. Bunda hocalarımın ve takım arkadaşlarımın büyük payı var. Beni A Milli Takım'a layık gören hocalarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"UZUN YILLAR MİLLİ TAKIM KALESİNİ KORUMAK İSTİYORUM"

Okan, Rüştü Reçber'i idol olarak gördüğünü bildirerek, "Rüştü Reçber'i beğenerek izliyorduk. Benim de hedeflerim var. Uzun yıllar A Milli Takım kalesini korumak istiyorum." şeklinde görüş belirtti. Türk kalecilerin kaliteli olduğuna değinen İstanbulsporlu file bekçisi, şunları kaydetti:

"Ligimizde çok iyi Türk kaleciler var. Yabancı kalecilere gerek olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de çok kaliteli kaleciler yetişiyor. Harun Tekin, Volkan Babacan, uluslararası performanslar sergiliyor. Çok üst düzey kaleciler. Milli takımda olmayı da hak ediyorlar. Kulüplerinde de çok iyi performans sergiliyorlar. Bence Türk kalecilere güvenilmeli."

"HEDEFİM YURT DIŞINDA OYNAMAK"

Okan Kocuk, hedefinin önce Süper Lig'de sonra da yurt dışında bir takımda forma giymek olduğunu dile getirdi. Süre alarak kendisini geliştirmek istediğini anlatan genç kaleci, "Sezon sonunda Bursaspor'a döneceğim ama hedefim her zaman oynamak ve kendimi geliştirmek. Süper Lig'de oynamak istiyorum. Zaman neyi gösterir bilemiyorum ama yurt dışına gitme gibi bir hedefim var. Umarım zaman bana güzel şeyler gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisi gibi Bursaspor altyapısından yetişen, İngiltere, Hollanda ve İspanya'da forma giyen Enes Ünal ile sürekli görüştüğünü kaydeden Okan, "Enes'i takdir ediyorum. Çok çalışkan bir oyuncu. Oralarda oynamayı hak ediyor. Benim de yurt dışında oynama hedefim var. İnşallah o hedeflere ulaşırız." şeklinde konuştu. İstanbulspor olarak sezona iyi başladıklarını belirten Okan Kocuk, "Güzel gidiyoruz. Üst sıraları hedefliyoruz. Balıkesirspor Baltok karşısında iyi bir galibiyet aldık. Milli takıma arasına huzurlu ve mutlu gireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.