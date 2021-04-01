Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

5'e 3 pas ve top kapma idmanıyla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona ererken, Junior Caiçara ve Bolingoli Mbombo fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın devam edecek.