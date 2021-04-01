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'de maçı hazırlıkları

'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü ile karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 20:07 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 01:15
Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü sahasında ile karşılaşacak. sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

5'e 3 pas ve top kapma idmanıyla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona ererken, ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

hazırlıklarına yarın devam edecek.

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