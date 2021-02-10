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Kahveci transferinin tüm detaylarını anlattı! "6 saat görüştük"

'de ara transfer döneminin gözde ismi olan ve ezeli rakipler ile 'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kahveci transferinde gülen taraf Fenerbahçe olmuştu. Bu transferin yankıları hala sürerken, bu transferin 1 numaralı ismi İrfan Can transferine dair tüm detayları açıkladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:12
Göksel Gümüşdağ tüm detaylarını anlattı! İrfan Can Kahveci...

ve 'nin renklerine katmak için büyük savaş verdiği Kahveci ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmuştu. 'in iki devi, Medipol Başakşehir Başkanı 'la görüşme trafiği gerçekleştirmiş, milli yıldız 1 Şubat'ta Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Göksel Gümüşdağ tüm detaylarını anlattı! İrfan Can Kahveci...

Anlaşmanın detaylarını açıkladı
Medipol Başakşehir Başkanı , Kahveci için ile yaptıkları görüşmeyi ve anlaşmanın detaylarını Atilla Gökçe'ye açıkladı.

Göksel Gümüşdağ tüm detaylarını anlattı! İrfan Can Kahveci...

İşte Atilla Gökçe'nin köşe yazısı...

Göksel Gümüşdağ tüm detaylarını anlattı! İrfan Can Kahveci...

"Ölüm grubunda oynadık"
"Başakşehir Başkanı, kulübün kuruluşundan beri (2014) yedinci sezonu yaşadıklarını, geçen 6 sezonda hep ilk dörtte olduklarını, beşinci bile olmadıklarını anımsattı. "Çok hızlı ve sorunlu haftalar geçirdik" dedi, "Pandemi ile sıkışan takvimde şampiyon olduk. Sınırlı bir kutlama yaptık. Avrupa mücadelesini sürdürdük. Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grubu diye adlandırılan bir grupta oynadık.

Göksel Gümüşdağ tüm detaylarını anlattı! İrfan Can Kahveci...

"Irkçı davranışları protesto ettik"
Webo, Demba Ba'nın Paris'te yaşadıkları ırkçı ve ayrımcı davranışları protesto ettik. Paris St.Germain'le beraber Avrupa sporuna, insanlığa yeniden bir ders verdik. Takım, iki buçuk aydan beri üç günde bir maç oynamak durumunda kaldı. Sakatlıklar da var tabii.. En başta Edin Visca. Kadromuz yeterince dinlenemedi. Alınan kötü sonuçlarla çok sıkıntılı bir sürece girdik.

Göksel Gümüşdağ tüm detaylarını anlattı! İrfan Can Kahveci...

"Okan Buruk Hocamız da yıprandı"
Okan Buruk hocamız da yıprandı Benim 30 yıllık arkadaşım.. Olayı krize dönüştürmemek için ayrıldık. Şimdi başarısını ve bilgisini kanıtlamış Aykut Kocaman'la beraberiz. Bu zor günleri geride bırakıp üst sıralara döneceğimize inanıyorum.

Göksel Gümüşdağ tüm detaylarını anlattı! İrfan Can Kahveci...

"Fatih Terim ve Ali Koç istedi"
transferine dönersek… Başakşehir Başkanı anlatıyor: "İrfan'ı 'da Fatih Terim, 'de Ali Koç çok istedi. Başkan Ali Koç'la üç kez görüştük. Üçüncü konuşmasında ziyareti tam 6 saat sürdü. Çok sıkı pazarlık yaptık. Galatasaray Başkanı Sayın Cengiz, ortada 10 milyon Euro olmadığını söylemiş.

Göksel Gümüşdağ tüm detaylarını anlattı! İrfan Can Kahveci...

"Deniz Türüç'ün bonservisini aldık"
İşte hesap: 7 milyon Euro nakit aldık. Deniz Türüç'ün bonservisini aldık, Tolga Ciğerci'yi aldık. İrfan'ın dış satışından yüzde 20 net pay için anlaştık. şampiyon olursa ayrıca 1 milyon Euro alacağız.

Göksel Gümüşdağ tüm detaylarını anlattı! İrfan Can Kahveci...

"Toplarsanız 10 milyondan fazlası ediyor"
Toplarsanız 10 milyondan fazlası ediyor. Sayın Cengiz'e de anlattım. Çok dikkatli hesap yapmak durumundayım. Ben bırakırsam, borç beni bırakmaz. satışıyla bilançomuz pozitife dönüştü."

Göksel Gümüşdağ tüm detaylarını anlattı! İrfan Can Kahveci...

"Balat'taki alt yapı tesislerini bitirmeye çalışıyor"
Bir de dip notu: Gümüşdağ şu günlerde takımdan çok Balat'daki alt yapı tesislerini bitirmeye çalışıyor, "Kulübün geleceği orada" diyor...

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