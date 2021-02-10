"Ölüm grubunda oynadık"

"Başakşehir Başkanı, kulübün kuruluşundan beri (2014) yedinci sezonu yaşadıklarını, geçen 6 sezonda hep ilk dörtte olduklarını, beşinci bile olmadıklarını anımsattı. "Çok hızlı ve sorunlu haftalar geçirdik" dedi, "Pandemi ile sıkışan takvimde şampiyon olduk. Sınırlı bir kutlama yaptık. Avrupa mücadelesini sürdürdük. Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grubu diye adlandırılan bir grupta oynadık.

"Irkçı davranışları protesto ettik"

Webo, Demba Ba'nın Paris'te yaşadıkları ırkçı ve ayrımcı davranışları protesto ettik. Paris St.Germain'le beraber Avrupa sporuna, insanlığa yeniden bir ders verdik. Takım, iki buçuk aydan beri üç günde bir maç oynamak durumunda kaldı. Sakatlıklar da var tabii.. En başta Edin Visca. Kadromuz yeterince dinlenemedi. Alınan kötü sonuçlarla çok sıkıntılı bir sürece girdik.