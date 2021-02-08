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Başakşehir kupada yarı final için karşısında

'de kötü günler geçiren Başakşehir'de teknik direktör 'un yerine takımın başına getirilmişti. Turuncu-lacivertliler 'nda ise 'ye konuk olacak.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 10:34 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 10:34
Başakşehir kupada yarı final için Fenerbahçe karşısında

, çeyrek finalinde yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan turuncu-lacivertli takım, Misli.com 2. Lig temsilcisi 'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Medipol Başakşehir, son 16 turunda da 'u 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor.

Tedavileri devam eden , , , ve bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Tedavisi devam eden ve ile Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç günü netlik kazanacak.

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