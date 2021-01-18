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ve PFDK'ye sevk edildi

Hukuk Müşavirliği, Başkanı ile İttifak Holding 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PDFK) sevk etti.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:52
Göksel Gümüşdağ ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi

Hukuk Müşavirliği, Başkanı ile İttifak Holding 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PDFK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 'in ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Göksel Gümüşdağ'ın tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.

ise ile oynanan karşılaşmada usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket dolayısıyla kurula gönderildi.



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