Örnek olsun diye cezalandırılmalı

Verratti: "4. hakemin, herkese örnek olması için cezalandırılması gerekir."

Mbappe: "Verilen tepki nedeniyle gururluyum. Çok şey söylendi ancak hiçbir şey harekete geçmekten daha etkili olamaz. Böyle olayları yaşanmamış gibi geçiştirmek, normalleştirmek olur."

Tuchel: "Irkçılığa karşı net duruş sergilendi. Şimdi artık soruşturmayı beklemeliyiz, daha fazla konuşmamalıyız."

Crivelli: "Futbol sahalarında görülmemesi gereken bir olaydı. Biz oyuncular olarak Webo'yu desteklemek için öyle bir karar aldık, baskı yapıp sahaya çıkmamak istedik."

Mehmet Topal: "Bugün bizim için çok zor maçtı. Konsantrasyonumuz tamamen dağılmış durumdaydı. İğrenç bir olay yaşadık. Günümüzde cahil insanlar olduğu için bu tür davranışların önüne geçemiyorsunuz."