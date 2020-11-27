Bu kez olmadı!

Şampiyonlar Ligi bu kez 4. hafta maçlarıyla nefes kesti. Geçtiğimiz hafta evinde Manchester United'ı 2-1 yenerek ilk puanlarını alan Başakşehir, bu kez deplasmanda kayboldu. Temsilcimiz, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak gruptaki umutlarını son iki haftaya taşıdı. ManU'nun galibiyeti getiren golleri Fernandes (2), Rashford ve James'ten geldi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hatalarımız da oldu. Girdiğimiz net gol pozisyonlar vardı. Oyun olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ama sonuca yansıtamadığımız dakikalar oldu. Üzerimizdeki 2 takımın 6'şar puanı var. Bu iki takımla maç yapacağız. Şansımızın devam ettiğini düşünüyoruz. Bu maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız. Oyuncularımla maçlara aynı inançla çıkacağız. Leipzig maçını kazandığımız takdirde bizi farklı bir yere götürecek. Çok iyi bir takım ama biz kazanmaya çalışacağız" dedi. 4 maçta 3 puanla grupta son sırada yer alan turuncu-lacivertliler, gelecek hafta Leipzig'i konuk edecek. Son maçta ise PSG deplasmanına çıkacak. H Grubu'nda M. United 9 puanla liderlik koltuğunda otururken; PSG ve Leipzig'in 6 puanı bulunuyor.