Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Türkiye'nin gururu oldu. Leipzig, PSG, Manchester United gibi Avrupa devlerinin yer aldığı H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz, önceki gece ilk galibiyetini aldı, Türkiye'ye büyük bir zafer yaşattı. İngiliz ekibi ManU'yu Demba Ba ve Visca'nın golleriyle parçalayan turuncu-lacivertliler; hem ülke puanına katkı sağladı hem de Devler Ligi'nde gruptan çıkma şansını gelecek haftalara taşıdı. Teknik direktörlük kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini yaşayan Okan Buruk ise M.United zaferine yenilerini ekleyeceklerini söyledi.

Genç teknik adam sözlerine de şöyle devam etti: "Benim ve oyuncularımın hayalleri var. İlk hayalimiz şampiyon olmaktı. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. Zor bir gruba düşmüş bir takımız. Çok önemli rakiplere karşı oynamamıza rağmen başa baş oynadığımızı görmek beni mutlu ediyor. Manchester'ı yendik, hedefimiz de büyüdü. Oyuncularımıza hep aynı şeyi söyledim, kimseden korkmayın. Herkesle başa baş oynayacak güçteyiz. Türkiye Ligi'nin şampiyonuyuz. Hem ligde hem Avrupa'da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Ülke puanı için de üzerimizde büyük bir yük var."



'İSTANBUL YENİLGİSİ MİDEMİZE BİR YUMRUK'



İngiliz basını, Başakşehir'in M. United zaferiyle ilgili çarpıcı yorumlar ve başlıklar attı.



Başakşehir'in Manchester United zaferi İngiliz basınında da geniş yer buldu. İşte gazetelerin öne çıkan manşetleri ve yorumları: The Telegraph: "Defansın hataları affedilemez." BT Sport: "İstanbul yenilgisi midemize bir yumruk." BBC Sport: "Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin tecrübesiz takımı Başakşehir'e karşı utanç verici bir açılış golünü gördükten sonra can sıkıcı bir gece yaşadı." Sky Sports: "Manchester United için unutulması gereken gece." Guardian: "Demba Ba, United'ın komik hatalarınının üzerine Başakşehir'in zaferini kurdu." The Times: "Manchester United, 10 yaş altı seviyesindeki altyapı oyuncularını dahi utandıracak hatalar yaparak maçı kaybetti."



2 SEZONDA KASA DOLDU UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan ve 3. maçında galibiyetle tanışan Başakşehir'in kasası da doldu. Devler Ligi'ne katılım hakkı olarak 15.25 milyon euro alan temsilcimiz, katsayı sıralamasında iki takımı geride bırakıp, bu kalemden 3.3 milyon euro daha elde etti. Yayın havuzundan da 2.5 milyon euro'luk bir payın sahibi olacak Başakşehir, Manchester United galibiyetiyle kazancını 2.7 milyon euro daha artırdı. Turuncu-lacivertliler, bu süreçte toplam 23.75 milyon euro'nun sahibi oldu. Geçtiğimiz sezon da son 16'ya kaldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla 14 milyon euro kazanan Başakşehir, son yılda toplam 40 milyon euro'luk gelir sağladı.



EN ÇOK PUAN BAŞAKŞEHİR'DEN

Medipol Başakşehir, son iki sezondaki performansıyla puan olarak Türkiye'ye en fazla katkı sağlayan takım oldu. Geçtiğimiz yıl 11 puan toplayan Başakşehir, United galibiyetinin ardından bu sezonki puan sayısını da 6'ya çıkardı. Son iki sezonda toplam 17 puana ulaşan turuncu-lacivertlileri 12 puanla Galatasaray, 3.5'ar puanla Beşiktaş ile Trabzonspor, 2.5 puanla da Yeni Malatyaspor takip ediyor.



TFF'DEN TEBRİK MESAJI

FUTBOL Federasyonu (TFF), Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deviren Başakşehir için kutlama mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gerek ülkemizin morale ihtiyacı olduğu zor süreçte kazandığı galibiyet, teşekkür ediyor, başarıların devamını diliyoruz."



İSTANBUL CEHENNEMİ!

İstanbul takımları, Manchester United'ın kabusu oldu. Son olarak önceki gece Başakşehir'in şans tanımadığı İngiliz ekibi, daha önce birer defa Galatasaray ve Beşiktaş, 3 kez de Fenerbahçe karşısında yenilgi almıştı.



HAFTANIN OYUNCUSU: JATA - LIVERPOOL

Liverpool'un Devler Ligi'ndeki son kurbanı Atalanta'yı yıkan tartışmasız Portekizli sol kanattı. Diogo Jata, attığı 3 golle haftaya damga vurdu.



HAFTANIN HOCASI: OKAN BURUK - BAŞAKŞEHİR

Başakşehir ile ligde şampiyonluk yaşayan genç hoca, Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini de dünya devi M.United karşısında elde etti.



HAFTANIN TAKIMI: BAŞAKŞEHİR

İlk kez bu sezon sahne aldığı Şampiyonlar Ligi'nde Pogbalı, Cavanili, Rasfordlu, Martiallı United'ı sahadan silen temsilcimiz, haftanın takımı olmayı başardı.



GOL KRALLIĞI: RASHFORD - UNITED



4 GOL: Morata (Juventus), Jota (Liverpool), Haaland (Dortmund), Rashford (ManU)

3 GOL: Plea (M'Gladbach), Zapata (Atalanta), Torres (City), Messi (Barcelona), Werner (Chelsea)



ASİST KRALLIĞI: PLEA - M'GLADBACH



4 ASİST: De Bruyne (City)

3 ASİST: Plea (M'Gladbach), Kimmich (B.Münih)

2 ASİST: Fati (Barcelona), Martinez (B.Münih), Corona (Porto), Cuadrado (Juventus), Mbappe (PSG)