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'den Başakşehir'e tebrik mesajı

'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 2-1'lik galibiyetinin ardından, bir kutlama mesajı yayınladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:24 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 14:01
TFF'den Başakşehir'e tebrik mesajı

(), Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında ağırladığı 'ı 2-1 mağlup eden için kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer açıklamada, "Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir'i, 'nin Manchester United ekibi önünde kazandığı değerli galibiyetten dolayı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin morale ihtiyaç duyulan bir süreçten geçtiği hatırlatılan açıklamada, "Ülke puanına katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet ve Sayın Başkan nezdinde tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyor, ilerleyen maçlarda başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

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