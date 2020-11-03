Haberler Medipol Başakşehir Harry Maguire'dan Başakşehir yorumu: Kolay olmayacak

'dan yorumu: Kolay olmayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'den Medipol ile karşı karşıya gelecek 'da yıldız savunmacı , konu ile ilgil önemli açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 18:24
Harry Maguire'dan Başakşehir yorumu: Kolay olmayacak

İngiltere Premier Lig takımlarından 'ın kaptanı , 'e karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

"PSG'YE HER ALANDA SORUN YARATTILAR"

Başakşehir'in PSG maçındaki performansını öven İngiliz savunmacı, "İyi bir takımlar. PSG'ye karşı oynadıkları oyunu gördük ve gerçekten iyilerdi. PSG'ye her alanda sorun yarattılar. Bu yüzden Başakşehir'e karşı oynamak kolay olmayacak." dedi.

"GEÇEN YIL AVRUPA'DA İLERLEDİLER"

Maçı kazanarak lider kalmak istediklerini belirten Maguire, "Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde fazlasıyla ilerlediler. Bizim adımıza zorlu bir test olacak ancak bu, oraya gidip üç puanı alarak lider kalabileceğimiz bir test." ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN