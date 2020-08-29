Eljero Elia'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözleri!

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'de 3 sezon forma giymesinin ardından Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'e transfer olan yıldız futbolcu Eljero Elia, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf hakkında konuştu.

Fotoğraf nedeniyle Hollanda'da kendisine kızanlar olduğunu vurgulayan Elia, "Hollanda'da, Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var. Elini sıktım, bana 'Güzel çocukların var, maşallah" dedi. Başka bir şey konuşmadık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a övgülerde bulunan Hollandalı yıldız, "Türklerin birçoğu onun yönetiminden ve Avrupa'nın geri kalanına bağımlı olmamalarından gurur duyuyor." dedi.