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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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'dan Başkan sözleri!

Eljero Elia'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözleri!

ile sözleşmesi sona ermesinin ardından Utrecht'e olan Hollandalı yıldız , Başkan ile ilgili, "Türklerin birçoğu onun yönetiminden ve Avrupa'nın geri kalanına bağımlı olmamalarından gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

şampiyonu 'de 3 sezon forma giymesinin ardından Ligi ekiplerinden Utrecht'e olan yıldız futbolcu , Başkan ile çektirdiği fotoğraf hakkında konuştu.

Fotoğraf nedeniyle Hollanda'da kendisine kızanlar olduğunu vurgulayan Elia, "Hollanda'da, Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var. Elini sıktım, bana 'Güzel çocukların var, maşallah" dedi. Başka bir şey konuşmadık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a övgülerde bulunan Hollandalı yıldız, "Türklerin birçoğu onun yönetiminden ve Avrupa'nın geri kalanına bağımlı olmamalarından gurur duyuyor." dedi.

  1. 29.08.2020
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