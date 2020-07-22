Başakşehir Azubuike'nin tapusunu alacak! İşte bonservis bedeli - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'nin tapusunu alacak! İşte bonservis bedeli

Başakşehir Azubuike'nin tapusunu alacak! İşte bonservis bedeli

ekiplerinden Medipol , yaz döneminde Pyramids'ten kiralanan 'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak bonservisini almayı planlıyor.

'i şampiyon tamamlayan Medipol bir yanda da yeni sezonun kadrosunu planlıyor. Turuncu-lacivertliler, sezon başında 'ın Pyramids takımından bir yıllığına kiralanan 'nin bonservisini almayı planlıyor. Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonu ise 1.8 milyon euro.

Bu sezon turuncu lacivertli takımla toplamda 31 maça çıkan orta saha oyuncusu, özellikle mücadeleci oyunuyla teknik direktör 'un takımda görmek istediği bir isim olduğu için bonservisinin alınarak takımda kalmasının sağlanacağı öğrenildi.

  1. 22.07.2020
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