Okan Buruk'tan şampiyonluk yorumu: Emeğimizin karşılığını aldık!
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, tarihi şampiyonluğun ardından duygularını dile getirdi. Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu kazanan genç teknik adam, "Bu şampiyonluğun karşılığı yok, çok uzun bir yol aldık. Çok iyi hazırlandık ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldı" dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanılan tarihi şampiyonluğu değerlendirdi. Teknik direktörlük kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Buruk, "Bu şampiyonluğun karşılığı yok, çok uzun bir yol aldık. Birçok kişinin emeği var, futbolcular, başkan, yönetim, kulüp çalışanları... Ama en değerlisi ailelerimiz, hep bizim yanımızda oldu." dedi.
"VERDİĞİMİZ EMEĞİN KARŞILIĞINI ALDIK"
Başakşehir'in büyük bir karakter ortaya koyduğunun altını çizen Buruk, "Pandemi sonrasında iyi döndük, iyi de çalıştık, profesyonelce yaşadık. Avrupa kupaları ile beraber yürümek ayrı bir motivasyon ve zorluk. Çok iyi hazırlandık ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldık" dedi.
Şampiyonlar Ligi macerası hakkında da konuşan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için çok mutluyuz.i Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz, umarım Kopenhag'ı eleriz ve Manchester United ile Şampiyonlar Ligi provası yaparız" ifadelerini kullandı.
ABDULLAH AVCI'YA TEŞEKKÜR
Şampiyonluk için Abdullah Avcı'ya da teşekkür eden başarılı teknik adam, "Bir teşekkürü de Abdullah Avcı'ya etmek gerekiyor, bu takım üstünde çok büyük bir emeği var" şeklinde konuştu.
OKAN BURUK'TAN TARİHİ BAŞARI!
Medipol Başakşehir'i göreve geldiği ilk sezonda şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, tarihi bir başarıya imza attı. Okan Buruk, turuncu-lacivertli ekibi tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştırmayı başardı.
Süper Lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun arasına Okan Buruk da adını yazdırdı.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 00:55
- Süper Lig'de kim Avrupa'ya gidiyor? İşte güncel puan durumu! (33. hafta)
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Okan Buruk'tan şampiyonluk yorumu: Emeğimizin karşılığını aldık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.