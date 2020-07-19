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19 Temmuz 2020, Pazar
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İşte şampiyon Başakşehir'in kasasına girecek para!

İşte şampiyon Başakşehir'in kasasına girecek para!

'in 33. haftasında , sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Başakşehir, tüm gelirler hesaplandığında 295 milyon TL'yi kasasına koymuş oldu. Bu sezon ’nde elde ettiği gelirle birlikte kazancı yaklaşık 420 milyon lira olacak.

, 'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Başakşehir, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira "ayak bastı" parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.

KULÜP KASASI PARA DOLACAK

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. UEFA 'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon avro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.

Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 00:35
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