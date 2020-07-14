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14 Temmuz 2020, Salı
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kalalım

Sakin kalalım

 şampiyonluğa yaklaştıklarını söyledi.

şampiyonluğa yaklaştıklarını söyledi. 36 yaşındaki yıldız " kalmalıyız. Stres bizi paniğe sürüklüyor. Sahada doğruları yaparak 'u yenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

  1. 14.7.2020
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