Demba Ba şov yaptı!
Senegalli forvet, Antalya deplasmanında müthiş futbol oynadı. 35 yaşına rağmen bir an durmadı. Savaşıp nefis bir de gol attı.
Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki en büyük artılarından biri hiç şüphesiz Demba Ba... Senegalli forvet, Antalyaspor deplasmanında mükemmel bir futbol ortaya koydu. 35 yaşındaki futbolcuyu ne aşırı nem, ne hava sıcaklığı ne de Akdeniz ekibinin savunması durdurabildi. Demba Ba 71. dakikada Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede meşin yuvarlağı rakibine bırakmadı. Topu Veysel'den adeta çekip kopardı ve Boffin'i avladı. Tecrübeli yıldız böylece ligdeki 24. maçında 11. golünü kaydetti. 4 de asisti bulunuyor.
ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET
Maçın kahramanı Demba Ba maç sonunda mutluydu. Senegalli oyuncu "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu sıcakta Antalyaspor ile deplasmanda oynamak çok zordu. Önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.
ELIA: STRESLİ BİR MAÇ OLDU
"Gol attığım ve galip geldiğimiz için mutluyum. Bizim için stresli bir maç oldu. Rakibimiz çok iyi oyuncular sahip. Visca, Mahmut, Aleksic gibi önemli eksiklerimiz vardı. Şampiyonluk bu tarz maçlardan geçiyor ve biz kazanmayı bildik. Önemli bir virajı döndük"
- 5.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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