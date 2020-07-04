Antalyaspor'dan Başakşehir'e 'fair-play' tepkisi!

Antalyasporlu futbolcular Adis Jahovic ve Amilton, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından, rakiplerinin attığı ilk golde fair playe uygun davranmadığını belirterek isyan etti.

JAHOVIC: PODOLSKI CİDDİ BİR SAKATLIK GEÇİRDİ

Podolski'nin ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve topun kendilerine verilmesi gerektiğini kaydeden Jahovic, "Türkiye Ligi'nde fair play acaba yeterinde uygulanıyor mu? Pozisyondan sonra hakem hemen korneri oynattı. Ciddi bir sakatlık olduğu için değişim beklenebilirdi ve akabinde gol yedik. Türkiye'de fair play ne kadar uygulanıyor, eleştirmek gerek. Bir sonraki maçlara bakacağız, maalesef bu seri bitti" dedi.

AMILTON: TOPUN BİZE VERİLMESİ GEREKİYORDU

Amilton ise, "Podolski sahanın dışındayken topun bizde olması gerekiyordu, topun bizde kalması gerekiyordu.Maalesef topu bize vermediler ve sonrasında yediğimiz bir gol var. Sonrasında 2. golü atarak maçı bitirmeyi başardılar. Biz sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.