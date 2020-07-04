Antalyaspor'dan Başakşehir'e 'fair-play' tepkisi!
Antalyasporlu futbolcular Jahovic ile Amilton, Başakşehir karşısında yedikleri ilk gol öncesi Podolski'nin sakatlık geçirdiğini belirterek, turuncu-lacivertlilere 'fair-play' tepkisinde bulundu.
Antalyasporlu futbolcular Adis Jahovic ve Amilton, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından, rakiplerinin attığı ilk golde fair playe uygun davranmadığını belirterek isyan etti.
JAHOVIC: PODOLSKI CİDDİ BİR SAKATLIK GEÇİRDİ
Podolski'nin ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve topun kendilerine verilmesi gerektiğini kaydeden Jahovic, "Türkiye Ligi'nde fair play acaba yeterinde uygulanıyor mu? Pozisyondan sonra hakem hemen korneri oynattı. Ciddi bir sakatlık olduğu için değişim beklenebilirdi ve akabinde gol yedik. Türkiye'de fair play ne kadar uygulanıyor, eleştirmek gerek. Bir sonraki maçlara bakacağız, maalesef bu seri bitti" dedi.
AMILTON: TOPUN BİZE VERİLMESİ GEREKİYORDU
Amilton ise, "Podolski sahanın dışındayken topun bizde olması gerekiyordu, topun bizde kalması gerekiyordu.Maalesef topu bize vermediler ve sonrasında yediğimiz bir gol var. Sonrasında 2. golü atarak maçı bitirmeyi başardılar. Biz sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.
- 04.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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