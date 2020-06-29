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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'de 3 cezalı birden

Başakşehir'de 3 cezalı birden

Şampiyonluğa oynayan , maçında 2 puanla birlikte 3 oyuncusunu da kaybetti.

Sarı kart gören Mahmut Tekdemir ve Daniel Aleksic cezalı duruma düştüler. Edin Visca da çift sarıdan atıldı. Haftaya karşılaşmasında bu 3 futbolcu forma giyemeyecek. 'de teknik direktör gelecek hafta çok önemli hale gelen Antalyaspor mücadelesinde bu 3 futbolcusundan faydalanamayacak.

  1. 29.6.2020
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