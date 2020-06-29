Başakşehir'de 3 cezalı birden

Sarı kart gören Mahmut Tekdemir ve Daniel Aleksic cezalı duruma düştüler. Edin Visca da çift sarıdan atıldı. Haftaya Antalyaspor karşılaşmasında bu 3 futbolcu forma giyemeyecek. Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk gelecek hafta çok önemli hale gelen Antalyaspor mücadelesinde bu 3 futbolcusundan faydalanamayacak.