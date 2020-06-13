Başakşehirli futbolculardan 'ırkçılığa hayır' tişörtü - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Başakşehirli futbolculardan 'ırkçılığa hayır' tişörtü

Başakşehirli futbolculardan 'ırkçılığa hayır' tişörtü

, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen 'in 27'nci haftasında 'u ağırladı. Turuncu lacivertli takımın oyuncuları maç öncesinde ısınmaya siyah renkte, önlerinde de 'ırkçılığa hayır' yazan tişörtle çıktı.

, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'in 27'nci haftasında 'u ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.30'da başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

EKSİK OYUNCU YOK

Turuncu-lacivertli ekipte, bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. ekibinin, lige verilen aradan önce ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Enzo Crivelli ve kart cezası nedeniyle takımındaki yerini alamayan da Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giydi.

, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına şu 11'le çıktı: Mert-Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba.

Zorlu deplasmanda Aytemiz Alanyaspor Teknik Direkörü Erol Bulut ise sahaya şu 11'i sürdü:

Marafona- Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse



SKRTEL VE MAHMUT SARI KART CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden ceza sınırında bulunuyor. Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28'inci haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise Bakasetas, Efecan Karaca ve Welinton sarı kart sınırında ve sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULARDAN 'IRKÇILIĞA HAYIR' TİŞÖRTÜ

Turuncu lacivertli takımın oyuncuları maç öncesinde ısınmaya siyah renkte, önlerinde de 'ırkçılığa hayır' yazan tişörtle çıktı.



SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

Koronavirüs nedeniyle yoğun bir mesai yapan sağlık çalışanları da unutulmadı ve tribünlerde "Sağlık çalışanlarına minnettarız" pankartları yer aldı.



MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU

Öte yandan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanları ve vatandaşları olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına saygı duruşunda bulunuldu.

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 19:09
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