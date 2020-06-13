Başakşehirli futbolculardan 'ırkçılığa hayır' tişörtü
Medipol Başakşehir, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Turuncu lacivertli takımın oyuncuları maç öncesinde ısınmaya siyah renkte, önlerinde de 'ırkçılığa hayır' yazan tişörtle çıktı.
Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.30'da başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı.
EKSİK OYUNCU YOK
Turuncu-lacivertli ekipte, bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. İstanbul ekibinin, lige verilen aradan önce Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Enzo Crivelli ve kart cezası nedeniyle takımındaki yerini alamayan Alexandru Epureanu da Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giydi.
Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına şu 11'le çıktı: Mert-Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba.
Zorlu deplasmanda Aytemiz Alanyaspor Teknik Direkörü Erol Bulut ise sahaya şu 11'i sürdü:
Marafona- Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
SKRTEL VE MAHMUT SARI KART CEZA SINIRINDA
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28'inci haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise Bakasetas, Efecan Karaca ve Welinton sarı kart sınırında ve sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULARDAN 'IRKÇILIĞA HAYIR' TİŞÖRTÜ
Turuncu lacivertli takımın oyuncuları maç öncesinde ısınmaya siyah renkte, önlerinde de 'ırkçılığa hayır' yazan tişörtle çıktı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI
Koronavirüs nedeniyle yoğun bir mesai yapan sağlık çalışanları da unutulmadı ve tribünlerde "Sağlık çalışanlarına minnettarız" pankartları yer aldı.
MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU
Öte yandan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanları ve vatandaşları olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına saygı duruşunda bulunuldu.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 19:09
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başakşehirli futbolculardan 'ırkçılığa hayır' tişörtü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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