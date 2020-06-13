Başakşehirli futbolculardan 'ırkçılığa hayır' tişörtü

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.30'da başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı.



EKSİK OYUNCU YOK



Turuncu-lacivertli ekipte, bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. İstanbul ekibinin, lige verilen aradan önce Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Enzo Crivelli ve kart cezası nedeniyle takımındaki yerini alamayan Alexandru Epureanu da Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giydi.

Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına şu 11'le çıktı: Mert-Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba.



Zorlu deplasmanda Aytemiz Alanyaspor Teknik Direkörü Erol Bulut ise sahaya şu 11'i sürdü:



Marafona- Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse





SKRTEL VE MAHMUT SARI KART CEZA SINIRINDA



Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28'inci haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise Bakasetas, Efecan Karaca ve Welinton sarı kart sınırında ve sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULARDAN 'IRKÇILIĞA HAYIR' TİŞÖRTÜ



Turuncu lacivertli takımın oyuncuları maç öncesinde ısınmaya siyah renkte, önlerinde de 'ırkçılığa hayır' yazan tişörtle çıktı.





SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI



Koronavirüs nedeniyle yoğun bir mesai yapan sağlık çalışanları da unutulmadı ve tribünlerde "Sağlık çalışanlarına minnettarız" pankartları yer aldı.





MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU



Öte yandan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanları ve vatandaşları olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına saygı duruşunda bulunuldu.