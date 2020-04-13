Medipol Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması!

'den açıklaması!

Medipol Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması!

Corona virüsü nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Kulübü Başkanı taburcu oldu. Gümüşdağ, kulübün resmi web sitesinden bir teşekkür açıklamasında bulundu.

Corona virüsü bulaşan isimlerden Başkanı için kulübünden açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Gümüşdağ'ın, bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

47 yaşındai tecrübeli başkan, taburcu olması sonrası kulübün resmi web sitesi üzerinden bir teşekkür mesajı yayınlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın o açıklaması...

"21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım.

Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim.

  1. 13.04.2020
  2. Güncelleme: 13.04.2020 13:25
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA