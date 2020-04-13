Medipol Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması!

Corona virüsü bulaşan isimlerden Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için kulübünden açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Gümüşdağ'ın, bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

47 yaşındai tecrübeli başkan, taburcu olması sonrası kulübün resmi web sitesi üzerinden bir teşekkür mesajı yayınlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın o açıklaması...

"21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım.

Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim.