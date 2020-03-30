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30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Medipol Başakşehir Visca gönülleri fethetti! "Yardım etmek boynumun borcudur"

Medipol Başakşehirli ’dan 1000 aileye

Medipol Başakşehirli Edin Visca’dan 1000 aileye erzak yardımı

Medipol ’in 30 yaşındaki Bosna Hersekli yıldızı , salgını nedeniyle yardıma ihtiyacı olan bin aileye yapacağını duyurdu.

'in Boşnak futbolcusu , koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunacak. Visca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de bu dönemde yardıma muhtaç bin ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını duyurdu.

VISCA'NIN AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELER YER ALDI:

"Her zaman 2. vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum."
Bosnalı futbolcu, yaptığı paylaşımda eski takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Marcio Mossoro'yu da etiketleyerek, destek çağrısı yaptı.

  1. 30.03.2020
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