Geçmiş olsun Göksel Gümüşdağ
İlk testi negatif çıkan, 2. test için gözlem altında tutulan Gümüşdağ’ın koronavirüse yakalandığını G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaşlı Burak Yılmaz açıkladı.
Türk futbol dünyası üst üste gelen koronavirüs vakaları nedeniyle derinden sarsıldı. Önce G.Saray'da Abdurrahim Albayrak, ardından Teknik Direktör Fatih Terim derken son olarak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Başakşehir, önceki gün yaptığı açıklamada Gümüşdağ'ın testinin ilkinin negatif çıktığı ancak 2. test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyurmuştu.
İRFAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN
Galatasaray Başkanı Cengiz ve Beşiktaş golcüsü Burak, koronavirüsle mücadele eden spor adamlarına destek mesajı verirken, bu mesajlarında Göksel Gümüşdağ ve eşini de koronavirüse yakalananlar arasına kattı. Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Başkan Göksel Gümüşdağ ve Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
- 26.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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