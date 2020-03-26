Geçmiş olsun Göksel Gümüşdağ

Türk futbol dünyası üst üste gelen koronavirüs vakaları nedeniyle derinden sarsıldı. Önce G.Saray'da Abdurrahim Albayrak, ardından Teknik Direktör Fatih Terim derken son olarak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Başakşehir, önceki gün yaptığı açıklamada Gümüşdağ'ın testinin ilkinin negatif çıktığı ancak 2. test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyurmuştu.

İRFAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN

Galatasaray Başkanı Cengiz ve Beşiktaş golcüsü Burak, koronavirüsle mücadele eden spor adamlarına destek mesajı verirken, bu mesajlarında Göksel Gümüşdağ ve eşini de koronavirüse yakalananlar arasına kattı. Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Başkan Göksel Gümüşdağ ve Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.