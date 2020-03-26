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26 Mart 2020, Perşembe
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Geçmiş olsun

Geçmiş olsun Göksel Gümüşdağ

İlk testi negatif çıkan, 2. test için gözlem altında tutulan Gümüşdağ’ın koronavirüse yakalandığını G.Saray Başkanı ve Beşiktaşlı açıkladı.

Türk futbol dünyası üst üste gelen koronavirüs vakaları nedeniyle derinden sarsıldı. Önce G.Saray'da , ardından Teknik Direktör derken son olarak Başkanı 'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Başakşehir, önceki gün yaptığı açıklamada Gümüşdağ'ın testinin ilkinin negatif çıktığı ancak 2. test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyurmuştu.

İRFAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN

Başkanı Cengiz ve Beşiktaş golcüsü Burak, koronavirüsle mücadele eden spor adamlarına destek mesajı verirken, bu mesajlarında Göksel Gümüşdağ ve eşini de koronavirüse yakalananlar arasına kattı. Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Başkan Göksel Gümüşdağ ve Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

  1. 26.3.2020
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