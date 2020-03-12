Başakşehir'de kötü haberi Okan Buruk verdi! "Yırtık var" - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Başakşehir'de kötü haberi verdi! "Yırtık var"

Başakşehir'de kötü haberi Okan Buruk verdi! "Yırtık var"

son 16 turunda 'in 'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan , sakatlanan 'nin durumuyla alakalı kötü haberi verdi.

'nde ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı temscilcimiz 1-0 kazandı.

Turuncu-lacivertli ekipte maçın ardından açıklamalarda bulunan , "Bizi istediğimiz yerde tutucak bir galibiyet, inşallah turu atlayan taraf biz oluruz. 4-4-2'nin savunmasını ve hücumunu iyi oynayan bir takım. Net bir pozisyonları yok, bize de pozisyon vermediler. Penaltı ile beraber avantajlı konuma geçtik, turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

CRIVELLI'DE YIRTIK VAR

Karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlanan 'nin durumuna da değinen Buruk, "Bizde hücumda pozisyon bulmalıydık, orada hücum yapmak isteyeceklerdir, daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Enzo'nun sağlık durumuna bakarsak, kötü diyebilirim. Arka adelesinde yırtık var, kısa vadede dönmesini zor görüyorum. ve Alanyaspor maçlarını kaçıracağını, milli maç arası sonrası dönebileceğini düşünüyorum" dedi.

  1. 12.03.2020
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