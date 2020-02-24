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24 Şubat 2020, Pazartesi
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liderlik aşkına

Başakşehir liderlik aşkına

 bugün 'de liderlik maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, kazanması halinde, haftayı 46 puanla lider olarak kapatacak.

bugün 'de liderlik maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, kazanması halinde, haftayı 46 puanla lider olarak kapatacak. 'un da eski takımına karşı mücadele vereceği maç öncesinde kart cezalısı Crivelli ve sakat olan Robinho yok. 'da ise kart cezalısı olan iki stoper Fernandes ve Talbi forma giyemeyecek.
  1. 24.2.2020
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