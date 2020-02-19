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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Medipol Başakşehir Okan Buruk: Bu turu da geçmek kulüp tarihi için önemli

: Bu turu da geçmek kulüp tarihi için önemli

Okan Buruk: Bu turu da geçmek kulüp tarihi için önemli

UEFA son 32 turu ilk maçında temsilcimiz deplasmanda Sporting'le karşılaşacak. Bu kritik maçtan önce Başakşehir teknik direktörü ve futbolcu Caiçara önemli açıklamalarda bulundu.

Önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden , Hem bizim, hem için çok önemli bir karşılaşma. 2 maçlık bir seri, burada avantajı yakalayıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Ülke puanı çok önemli. Türkiye'yi puan olarak yukarıda tutmak için bu turu geçmemiz gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Bu kulvarlarda olmak istiyorsanız, bu tempoya girmek zorundasınız. Bununla ilgili bir şikayetimiz yok.

Robinho'nun bir sakatlığı var ve buraya getiremedik. Türkiye Ligi en çekişmeli zamanlarından birini yaşıyor. Yukarısı için 7 takım var ve değişkenlik de gösteriyor. Bu sene daha zor bir lig yaşanıyor. Bu Türk futbolunun kalitesini ve insanların ilgisini artırıyor. Bizim hedefimiz de şampiyonluk yaşamak.Başakşehir tarihinde ilk defa 'nde gruplardan çıktı. Bu bizim için bir tarih ama Türkiye Ligi'nde de tarih yazmak istiyoruz.

Gruplardan çıkmak büyük bir başarıydı. Aldığımız galibiyetler çok önemliydi. Bu turu da geçmek hepimizin geleceği, kulübün tarihi için çok önemli. Tek hedefimiz buradan avantajla dönüp 'da turu geçmek. Kendime ve oyuncularıma çok inanıyorum.'' dedi.

ROBINHO'DAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ
Yıldız futbolcu Robinho'yu öven Buruk, ''Robinho ile beraber çalıştığım için çok mutluyum. Karakter olarak, oyuncu olarak üst düzey. İki hafta önce bir sakatlığı oldu. İkinci yarıya iyi başlamıştı ve maçında da iyidi. Sezon başında da takıma en iyi gelenlerden biriydi. Kendisinden memnunuz. maçında tekrar bizimle olabilir. Ondan faydalanmak istiyoruz. 2-3 sene daha rahat rahat oynayacağını düşünüyorum.

Sporting'in gruplardaki performansı gerçekten etkileyici. İç sahadaki 3 maçını kazandı. Şu andaki sonuçlarda ilk devredeki performansından geri olduğunu söyleyebiliriz ama iyi bir takım. Biz de son iki dış saha maçımızı Avrupa'da kazandık. Buraya yine kazanmak için geldik.'' ifadelerini kullandı.

CAIÇARA: TÜRKİYE LİGİ'NE HERKESİN SAYGI DUYMASI GEREKİYOR
'in seviyesinin üst düzey olduğunu belirten Caiçara, ''Türkiye Ligi'nde oynanan üst seviyede. Zor, özellikle lider olduğunuz zaman rakipler daha farklı bir motivasyonla oynuyorlar. Diğer liglerde de oynadım. Portekiz Ligi'nde her takıma saygım var ama o ligin gerçeği; şampiyonluk yarışı - Porto arasında geçiyor. Alman Ligi'nde daha denk futbollar oynanıyor. Türkiye Ligi'ne herkesin saygı duyması gerekiyor.

Sporting büyük bir takım ve Avrupa'da oynama geleneği var. Ne olursa olsun iki ayaklı bir maç ve biz de maça çok iyi hazırlandık. Turu geçen taraf olmak istiyoruz.'' dedi.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 21:19
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