Okan Buruk: Bu turu da geçmek kulüp tarihi için önemli

Önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden Okan Buruk, Hem bizim, hem Türkiye için çok önemli bir karşılaşma. 2 maçlık bir seri, burada avantajı yakalayıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Ülke puanı çok önemli. Türkiye'yi puan olarak yukarıda tutmak için bu turu geçmemiz gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Bu kulvarlarda olmak istiyorsanız, bu tempoya girmek zorundasınız. Bununla ilgili bir şikayetimiz yok.

Robinho'nun bir sakatlığı var ve buraya getiremedik. Türkiye Ligi en çekişmeli zamanlarından birini yaşıyor. Yukarısı için 7 takım var ve değişkenlik de gösteriyor. Bu sene daha zor bir lig yaşanıyor. Bu Türk futbolunun kalitesini ve insanların ilgisini artırıyor. Bizim hedefimiz de şampiyonluk yaşamak.Başakşehir tarihinde ilk defa Avrupa Ligi'nde gruplardan çıktı. Bu bizim için bir tarih ama Türkiye Ligi'nde de tarih yazmak istiyoruz.

Gruplardan çıkmak büyük bir başarıydı. Aldığımız galibiyetler çok önemliydi. Bu turu da geçmek hepimizin geleceği, kulübün tarihi için çok önemli. Tek hedefimiz buradan avantajla dönüp İstanbul'da turu geçmek. Kendime ve oyuncularıma çok inanıyorum.'' dedi.

ROBINHO'DAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ

Yıldız futbolcu Robinho'yu öven Buruk, ''Robinho ile beraber çalıştığım için çok mutluyum. Karakter olarak, oyuncu olarak üst düzey. İki hafta önce bir sakatlığı oldu. İkinci yarıya iyi başlamıştı ve Fenerbahçe maçında da iyidi. Sezon başında da takıma en iyi gelenlerden biriydi. Kendisinden memnunuz. Rize maçında tekrar bizimle olabilir. Ondan faydalanmak istiyoruz. 2-3 sene daha rahat rahat oynayacağını düşünüyorum.

Sporting'in gruplardaki performansı gerçekten etkileyici. İç sahadaki 3 maçını kazandı. Şu andaki sonuçlarda ilk devredeki performansından geri olduğunu söyleyebiliriz ama iyi bir takım. Biz de son iki dış saha maçımızı Avrupa'da kazandık. Buraya yine kazanmak için geldik.'' ifadelerini kullandı.

CAIÇARA: TÜRKİYE LİGİ'NE HERKESİN SAYGI DUYMASI GEREKİYOR

Süper Lig'in seviyesinin üst düzey olduğunu belirten Caiçara, ''Türkiye Ligi'nde oynanan futbol üst seviyede. Zor, özellikle lider olduğunuz zaman rakipler daha farklı bir motivasyonla oynuyorlar. Diğer liglerde de oynadım. Portekiz Ligi'nde her takıma saygım var ama o ligin gerçeği; şampiyonluk yarışı Benfica - Porto arasında geçiyor. Alman Ligi'nde daha denk futbollar oynanıyor. Türkiye Ligi'ne herkesin saygı duyması gerekiyor.

Sporting büyük bir takım ve Avrupa'da oynama geleneği var. Ne olursa olsun iki ayaklı bir maç ve biz de maça çok iyi hazırlandık. Turu geçen taraf olmak istiyoruz.'' dedi.