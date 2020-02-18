Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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- maçının hakemi belli oldu!

Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu!

'in Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek.

Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü Jose Alvalade Stadyumu'nda ile karşılaşacak.

TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Peter Bankes'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda ise Stuart Attwell, AVAR'da da Lee Betts oturacak.

  1. 18.02.2020
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