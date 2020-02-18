Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu!
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı Anthony Taylor yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü Jose Alvalade Stadyumu'nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak.
TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Peter Bankes'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda ise Stuart Attwell, AVAR'da da Lee Betts oturacak.
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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