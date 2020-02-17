Medipol Başakşehir'den Sporting paylaşımı
Başakşehir, Sporting ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi bir hatırlatma yaptı. Medipol Başakşehir, Portekiz Ligi ekibinin adının doğru yazılışını paylaştı.
20 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te Sporting CP ile karşılaşacak olan Başakşehir, rakibinin kulüp adıyla ilgili hassasiyetine destek verdi. Medipol Başakşehir, Portekiz Ligi ekibinin sosyal hesabından yaptığı paylaşımı bir kez daha gündeme getirdi.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.
Pas oyunuyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayacak ve saat 17.00'de uçakla Portekiz'e hareket edecek.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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