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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'den Sporting paylaşımı

Medipol Başakşehir'den Sporting paylaşımı

Başakşehir, Sporting ile yapacağı maçı öncesi bir hatırlatma yaptı. , ekibinin adının doğru yazılışını paylaştı.

Perşembe günü saat 20.55'te Sporting CP ile karşılaşacak olan Başakşehir, rakibinin kulüp adıyla ilgili hassasiyetine destek verdi. , ekibinin sosyal hesabından yaptığı paylaşımı bir kez daha gündeme getirdi.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi ile oynayacağı son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.

Pas oyunuyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarının bölümünü tamamlayacak ve saat 17.00'de uçakla Portekiz'e hareket edecek.

  1. 17.02.2020
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