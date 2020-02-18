"Başakşehir'e karşı favori biziz"
Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon'un teknik direktörü Silas, "Avrupa Ligi'nde güçlüyüz ve hiçbir takıma şans vermedik. Başakşehir'e karşı sahamızda favoriyiz. Bu maçı kazanarak deplasmandaki ikinci maça gidebiliriz. Gol yemememiz önemli" dedi.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Portekiz'in Sporting takımının teknik direktörü "Silas" lakaplı Jorge Manuel Rebelo Fernandes, "Avrupa Ligi'nde güçlüyüz ve hiçbir takıma şans vermedik. Sahamızda favoriyiz" dedi.
Medipol Başakşehir ile 20 Şubat Perşembe günü iç sahada oynayacakları turun ilk maçıyla ilgili kulübün resmi televizyonuna konuşan Silas, Avrupa Ligi'nde bu sezon sahalarında oynadıkları tüm maçları kazandıklarını ve bunun şaşırtıcı olmaması gerektiğini söyledi.
Avrupa Ligi'nin bundan sonraki aşamalarında direkt eleme oynayacaklarından deplasmanda atılacak gole çok daha fazla dikkat edeceklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Evimizde kazanmak istiyoruz ama kontratak sorunu yaşamamak için hücuma çıkarken daha sabırlı olmalıyız" diye ekledi.
"KAZANABİLECEĞİMİZE İKNA OLDUK!"
Başakşehir'in güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Silas, "Başakşehir çok deneyimli oyunculara sahip ve hücumda çok iyiler. Dikkatli olmalıyız. Basit top kayıpları yapmamamız gerek. Son 32'deki en güçlü takımlardan biri olmasa da çok güçlü ve çok yönlü bir takım. Bu maçı kazanarak deplasmandaki ikinci maça gidebiliriz. Gol yemememiz önemli" ifadesini kullandı.
Sporting, 21. haftası geride kalan Portekiz Ligi'nde 36 puan toplarken, lider Benfica'nın 18 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 22:59
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