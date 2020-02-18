"Başakşehir'e karşı favori biziz" - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri "Başakşehir'e karşı favori biziz"

"'e karşı favori biziz"

"Başakşehir'e karşı favori biziz"

'in 'ndeki rakibi 'un Silas, "Avrupa Ligi'nde güçlüyüz ve hiçbir takıma şans vermedik. Başakşehir'e karşı sahamızda favoriyiz. Bu maçı kazanarak deplasmandaki ikinci maça gidebiliriz. Gol yemememiz önemli" dedi.

: "Sahamızda favoriyiz" - "Evimizde kazanmak istiyoruz ama kontratak sorunu yaşamamak için hücuma çıkarken daha sabırlı olmalıyız"

son 32 turunda Medipol 'in rakibi olan Portekiz'in Sporting takımının "Silas" lakaplı Jorge Manuel Rebelo Fernandes, "Avrupa Ligi'nde güçlüyüz ve hiçbir takıma şans vermedik. Sahamızda favoriyiz" dedi.

Medipol Başakşehir ile 20 Şubat Perşembe günü iç sahada oynayacakları turun ilk maçıyla ilgili kulübün resmi televizyonuna konuşan Silas, Avrupa Ligi'nde bu sezon sahalarında oynadıkları tüm maçları kazandıklarını ve bunun şaşırtıcı olmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Ligi'nin bundan sonraki aşamalarında direkt eleme oynayacaklarından deplasmanda atılacak gole çok daha fazla dikkat edeceklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Evimizde kazanmak istiyoruz ama kontratak sorunu yaşamamak için hücuma çıkarken daha sabırlı olmalıyız" diye ekledi.

"KAZANABİLECEĞİMİZE İKNA OLDUK!"

Başakşehir'in güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Silas, "Başakşehir çok deneyimli oyunculara sahip ve hücumda çok iyiler. Dikkatli olmalıyız. Basit top kayıpları yapmamamız gerek. Son 32'deki en güçlü takımlardan biri olmasa da çok güçlü ve çok yönlü bir takım. Bu maçı kazanarak deplasmandaki ikinci maça gidebiliriz. Gol yemememiz önemli" ifadesini kullandı.

Sporting, 21. haftası geride kalan Portekiz Ligi'nde 36 puan toplarken, lider 'nın 18 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 22:59
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Başakşehir'e karşı favori biziz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN