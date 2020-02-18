Medipol Başakşehir, Portekiz'e uçtu!
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynayacağı Sporting Lizbon maçı için Portekiz'e gitti. Turuncu-lacivertli takım kritik maç öncesi son antrenmanını Jose Alvalade Stadyumu'nda gerçekleştirecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında M.Başakşehir, 20 Ocak Perşembe günü saat 20.55'te Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Sporting Lizbon ile karşılaşacak.
Turuncu-lacivertliler, zorlu mücadele öncesi bugün İstanbul Havalimanı'ndan Portekiz'e hareket etti. M.Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir futbolcu, yarın TSİ 20.30'da müsabakanın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul temsilcisi, son antrenmanını da TSİ 21.30'da Jose Alvalade Stadyumu'nda gerçekleştirecek.
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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