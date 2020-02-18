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18 Şubat 2020, Salı
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, Portekiz'e uçtu!

Medipol Başakşehir, Portekiz'e uçtu!

, 'nda oynayacağı maçı için Portekiz'e gitti. Turuncu-lacivertli takım kritik maç öncesi son antrenmanını 'nda gerçekleştirecek.

ilk maçında M.Başakşehir, 20 Ocak Perşembe günü saat 20.55'te 'nda oynanacak mücadelede ile karşılaşacak.

Turuncu-lacivertliler, zorlu mücadele öncesi bugün Havalimanı'ndan Portekiz'e hareket etti. M.Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir futbolcu, yarın TSİ 20.30'da müsabakanın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul temsilcisi, son antrenmanını da TSİ 21.30'da Jose Alvalade Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

  1. 18.02.2020
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