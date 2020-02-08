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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Zirve takipçisi lidere konuk oluyor

Zirve takipçisi Medipol Başakşehir lidere konuk oluyor

, 'de 21. hafta maçında yarın deplasmanda lider ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan turuncu-lacivertli takım, haftaya 39 puanla ikinci sırada girdi.

Son 2 maçını kazanamayan lider ise 41 puanla zirvede yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligin ilk iki sırasındaki ekipleri karşı karşıya getiren mücadeleyi kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak.

'de cezalı oyuncu bulunmuyor. ekibinde, son 16 turu rövanşında 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan ve maske ile antrenmanlarını sürdüren Berkay Özcan'ın da kadroda olması bekleniyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

  1. 08.02.2020
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