Sivas-Başakşehir liderlik aşkına! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Sivas-Başakşehir liderlik aşkına!

- liderlik aşkına!

Sivas-Başakşehir liderlik aşkına!

’ten ağır yaralı dönen Yiğidolar, telafi peşinde. Turuncu-lacivertliler ise hem liderlik koltuğunu, hem de geçtiğimiz sezonun rövanşını almak istiyor

Ligde zirve ateşi bu hafta 'ta yanacak. Lider Sivasspor, takipçisi 'i yarın konuk edecek. Başakşehir'de hedef, kazanarak hem liderliği hem de geçtiğimiz sezonun rövanşını almak. Sahasında namağlup tek takım olan Yiğidolar, ayrıca ev sahibi olduğu maçlarda en çok puan toplayan takım konumunda. Kırmızı- beyazlılar, G.Antep'teki 5-1'lik yenilginin telafisini yaparak, Başakşehir'le puan farkını da açmak istiyor. Oynadığı son 18 maçta sadece Fenerbahçe'ye mağlup olan Başakşehir'de ise hedef, kazanarak liderlik koltuğuna oturmak. Turuncu- lacivertliler deplasmanda kazanması halinde 281 gün sonra liderlik koltuğuna oturmuş olacak. 'un öğrencileri, geçtiğimiz sezonun 30. haftasını lider tamamlamış, ertesi hafta deplasmanda Sivasspor ile berabere kalmasının ardından Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle, 'de liderliği rakibine kaptırmıştı.

YİĞİDOLAR EVİNDE 6 YILDIR KAYBETMİYOR

İki takım arasında son 10 lig maçının 5'inde taraflar 1'er puanı paylaştı. 3 maç Sivas galibiyetiyle sona ererken, Başakşehir ise 2 kez kazandı. Dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise turunculacivertlilerin Sivas'ta rakibine diş geçirememesi. ekibi, Sivas'ta son olarak 2014 yılında 3 puana ulaşmıştı.

  1. 8.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivas-Başakşehir liderlik aşkına! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN