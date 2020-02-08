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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Yıldırım’ın beraat kararı onandı

Yıldırım’ın beraat kararı onandı

Yargıtay 5. , müdahil avukatlarının, eski Başkanı 'ın da aralarında bulunduğu bazı hükümlüler ile sanıklara, "örgüt" suçları yönünden verilen beraat kararlarının bozulması taleplerini, temyiz etme hakları olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Yargıtay 5. , müdahil avukatlarının, eski Başkanı 'ın da aralarında bulunduğu bazı hükümlüler ile sanıklara, "örgüt" suçları yönünden verilen beraat kararlarının bozulması taleplerini, temyiz etme hakları olmadığı gerekçesiyle reddetti. İlamda "Şike operasyonunun, üyeleri tarafından, F.Bahçe'yi ele geçirme ve Aziz Yıldırım'dan kurtulmak amacıyla gerçekleştirildiği" bildirildi.

  1. 8.2.2020
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