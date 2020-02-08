Yıldırım’ın beraat kararı onandı
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, müdahil Trabzonspor avukatlarının, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı hükümlüler ile sanıklara, "örgüt" suçları yönünden verilen beraat kararlarının bozulması taleplerini, temyiz etme hakları olmadığı gerekçesiyle reddetti.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, müdahil Trabzonspor avukatlarının, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı hükümlüler ile sanıklara, "örgüt" suçları yönünden verilen beraat kararlarının bozulması taleplerini, temyiz etme hakları olmadığı gerekçesiyle reddetti. İlamda "Şike operasyonunun, FETÖ üyeleri tarafından, F.Bahçe'yi ele geçirme ve Aziz Yıldırım'dan kurtulmak amacıyla gerçekleştirildiği" bildirildi.
- 8.2.2020
- "Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesi Sergen'i rahatsız eder"
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim?
- Ender Bilgin: Emre Akbaba milli takım için bir kazanım
- Nevzat Dindar: Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor
- Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli etti
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Yıldırım’ın beraat kararı onandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.