Yıldırım’ın beraat kararı onandı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, müdahil Trabzonspor avukatlarının, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı hükümlüler ile sanıklara, "örgüt" suçları yönünden verilen beraat kararlarının bozulması taleplerini, temyiz etme hakları olmadığı gerekçesiyle reddetti. İlamda "Şike operasyonunun, FETÖ üyeleri tarafından, F.Bahçe'yi ele geçirme ve Aziz Yıldırım'dan kurtulmak amacıyla gerçekleştirildiği" bildirildi.