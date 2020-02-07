Aynı 11'le devam
Ersun Yanal, ligde son iki maçta sahaya sürdüğü kadroyu değiştirmeyecek. Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşısında gösterilen performanstan memnun olan sarı-lacivertli çalıştırıcının, Aytemiz Alanyaspor karşısında da aynı 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin kalesinde yine Altay Bayındır yer alırken, savunma dörtlüsü Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson ve Nabil Dirar'dan oluşacak. Ön liberoda Luiz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues yer alacak. Max Kruse on numara pozisyonunda oynayacak, Vedat Muric ise forvette görev alacak.
- 7.2.2020
- "Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesi Sergen'i rahatsız eder"
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim?
- Ender Bilgin: Emre Akbaba milli takım için bir kazanım
- Nevzat Dindar: Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor
- Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli etti
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Aynı 11'le devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.