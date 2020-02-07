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07 Şubat 2020, Cuma
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Aynı 11'le devam

Aynı 11'le devam

, ligde son iki maçta sahaya sürdüğü kadroyu değiştirmeyecek. ve karşısında gösterilen performanstan memnun olan sarı-lacivertli çalıştırıcının, Aytemiz Alanyaspor karşısında da aynı 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.

'nin kalesinde yine Altay Bayındır yer alırken, savunma dörtlüsü Mauricio Isla, , Jailson ve Nabil Dirar'dan oluşacak. Ön liberoda Luiz Gustavo ile , kanatlarda ve Garry Rodrigues yer alacak. Max Kruse on numara pozisyonunda oynayacak, Vedat Muric ise forvette görev alacak.

  1. 7.2.2020
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