Aynı 11'le devam

Fenerbahçe'nin kalesinde yine Altay Bayındır yer alırken, savunma dörtlüsü Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson ve Nabil Dirar'dan oluşacak. Ön liberoda Luiz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues yer alacak. Max Kruse on numara pozisyonunda oynayacak, Vedat Muric ise forvette görev alacak.