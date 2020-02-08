Fenerbahçe'de seri sonu

THY Avrupa Ligi'nde evinde İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u ağırlayan F.Bahçe Beko, bitime 2 saniye kala yediği basketle mağlup oldu: 77-78. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisini yitiren sarı-lacivertliler, 24. haftayı 13 yenilgiyle kapatmış oldu. Maça iyi başlayan ve ilk çeyreği 23-20 önde geçen Kanarya, ilk yarıyı 41-40 geride tamamladı.



Skor yükünü çekecek Datome'nin sayı atamadığı, De Colo'nun ise sadece 2 faul atışını değerlendirdiği maçın son çeyreğinde çember F.Bahçe'yi sevmedi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı maçın son 4 saniyesine 77-76 önde giren Kanarya, bitime 2 saniye yediği basketle karşılaşmayı 78-77 kaybetti.