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08 Şubat 2020, Cumartesi
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'de seri sonu

Fenerbahçe'de seri sonu

Maccabi Fox’a bitime 2 saniye kala yediği basketle kaybeden Sarı Kanarya’nın 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Avrupa Ligi'nde evinde temsilcisi Maccabi FOX'u ağırlayan F.Bahçe Beko, bitime 2 saniye kala yediği basketle mağlup oldu: 77-78. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisini yitiren sarı-lacivertliler, 24. haftayı 13 yenilgiyle kapatmış oldu. Maça iyi başlayan ve ilk çeyreği 23-20 önde geçen Kanarya, ilk yarıyı 41-40 geride tamamladı.

Skor yükünü çekecek Datome'nin sayı atamadığı, De Colo'nun ise sadece 2 faul atışını değerlendirdiği maçın son çeyreğinde çember F.Bahçe'yi sevmedi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı maçın son 4 saniyesine 77-76 önde giren Kanarya, bitime 2 saniye yediği basketle karşılaşmayı 78-77 kaybetti.

  1. 8.2.2020
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