MAÇ SONUCU| Gaziantep Basketbol 77-86 Darüşşafaka Tekfen - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU| 77-86

MAÇ SONUCU| Gaziantep Basketbol 77-86 Darüşşafaka Tekfen

ING Süper Ligi'nin 19. haftasında , deplasmanda Basketbol'u 86-77 yendi.

Oyuna hızlı başlayan , ilk periyodu 28-22 önde tamamladı. İkinci periyotta etkisini artıran konuk takım, soyunma odasına 49-44 önde girdi.

İkinci yarıda oyun dengeli geçse de , üçüncü çeyreği 63-61 üstünlükle bitirdi. Son periyotta oyunda hakimiyet sağlayan konuk ekip, parkeden 86-77 galip ayrıldı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Ali Şakacı

Gaziantep Basketbol: Orhan Aydın Haciyeva 7, Vasiliauskas 11, Erol Can Çinko 6, Rich 18, Metehan Akyel 10, İsmail Cem Ulusoy, Koray Çekici, Jelovac 23, Can Uğur Öğüt, Buford 2, Hüseyin Emre Yılmaz

Darüşşafaka Tekfen: Browne, Hamilton 9, Jones 8, 10, Colson 9, Kartal Özmızrak 29, Mahir Ağva, Berk Demir 10, Erkan Veyseloğlu 2, Doğuş Özdemiroğlu 2, Lamb 7, Selim Troy Şav

1. Periyot: 28-22

Devre: 44-49

3. Periyot: 61-63

Gaziantep Basketbol: 77 - Darüşşafaka Tekfen: 86

  1. 08.02.2020
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