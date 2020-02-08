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08 Şubat 2020, Cumartesi
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, ’a evinde geçit vermiyor

Konyaspor, Horoz’a evinde geçit vermiyor

Ligde istikrarsız sonuçlar alan ve Denizlispor, 'da kozlarını paylaşacak.

Ligde istikrarsız sonuçlar alan ve Denizlispor, 'da kozlarını paylaşacak. Denizlispor 5, Konya 2 maçtır galibiyete hasret kalırken, iki takım arasında ligde 2003-04'te başlayan rekabette oynadıkları 13 maçta, Konya'nın 4, Ege ekibinin 5 galibiyeti var. 4 maç ise beraberlikle sona erdi. En dikkat çekici istatistik ise yeşil-beyazlılar, sahasında 'a geçit vermedi.
  1. 8.2.2020
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